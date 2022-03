BVB: Bellingham und Real - was läuft da? Aber Nationaltrainer rät zur Insel

Der vermeintliche Real-Plan geht dabei Hand in Hand mit der Karriere-Planung von dem Dortmunder Top-Talent. Wie SPORT1 weißt, will Bellingham definitiv über den Sommer hinaus bleiben, denn er sieht den BVB weiterhin als perfekten Entwicklungsverein an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)