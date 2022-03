BVB, Erling Haaland erzielt in Köln im dritten Bundesliga-Spiel hintereinander kein Tor

Wieder war Erling Haaland ohne Tor nach Hause gegangen. Beim 1:1 in Köln verballerte der Norweger am Sonntagabend gleich zwei dicke Chancen: In der 24. Minute zog er den Ball aus aussichtsreicher Position links am Tor vorbei, in der 56. Minute scheiterte er völlig frei vor Marvin Schwäbe. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)