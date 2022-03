BVB: Erster Zukunfts-Gipfel mit Kapitän Marco Reus

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 21 geht es mal wieder um Erling Haaland – warum jetzt fast alles für einen Wechsel zu Manchester City spricht. Außerdem: Roman Bürki wechselt in die USA und Thorgan Hazard befindet sich in Gesprächen mit anderen Klubs. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.