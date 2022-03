"Dann muss Haaland auch gehen": Ex-BVB-Profi Povlsen vor Köln - BVB im Interview

Povlsen: Das ist in dieser Spielzeit die Überraschungsmannschaft in der Bundesliga. Ihr Trainer ist ruhig, humorvoll, aber auch euphorisch und ganz bei seinem Team. Er passt super nach Köln, kommt beim Team und in der Liga gut rüber. Seine Ideen haben gefruchtet und die Kölner leben davon, etwas unterschätzt zu werden. Und sie bestehen so ganz gut. Ich denke da an das Spiel in Leverkusen, da hatte der FC nicht so viele Chancen, aber am Ende gewann man 1:0. Das war typisch für den FC. Auch, wenn es nicht so gut aussah, ist es am Ende gut ausgegangen. Dank Baumgart glauben sie in Köln wieder an den Erfolg. Sie können in dieser Runde von der Begeisterung profitieren.