BVB: Haaland-Poker bald entschieden! Ein Top-Klub ist raus - was ist mit Bayern?

„Erling ist jetzt ein richtiger Star. Es ist wichtig, dass er nicht so viel liest. Es passiert viel um ihn herum gerade“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 1:0-Arbeitssieg des BVB in Mainz am Mittwochabend. „Wir haben einen guten und offenen Dialog. Ich weiß immer noch nicht, was er vorhat. Wir sind in diesem Fall aber sehr entspannt.“