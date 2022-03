FC Bayern: Abteilung Abwesend! Der Kahn-Report - warum Lewandowski entscheidend wird

So soll Kahn auch intern überwiegend einen reservierten, wenig nahbaren Eindruck hinterlassen haben. Gerade in der Phase, in der Trainer Julian Nagelsmann wegen des Corona-Ärgers um einige ungeimpfte Spieler und der Katar-Kritik bei der turbulenten Jahreshauptversammlung zu einer Art Außenminister des Klubs avancierte, war der 52-Jährige auffällig unauffällig.