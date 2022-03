FC Bayern: Kommt Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen?

Da Frimpongs Vertrag in Leverkusen noch bis 2025 läuft, der Verein nicht zwingend auf einen zeitnahen Verkauf angewiesen ist und der Spieler selbst angesichts einer möglichen Qualifikation für die Champions League auch nicht unbedingt die Notwendigkeit sieht, schon in diesem Jahr den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, können sich die Verantwortlichen des derzeit Drittplatzierten um Simon Rolfes entspannt zurücklehnen.