FC Bayern: Robert Lewandowski trennt sich von Sponsor Huawei wegen Russland-Krieg gegen Ukraine

Der Pole verriet auch, dass er einen Spieler kenne, der derzeit in Kiew weilt: „Wir haben einen Spieler bei Polen, welcher bei Dynamo Kiew spielt. Er ist in Kiew und hat mir erzählt, was er in den letzten Tagen erlebt hat. Das ist dramatisch. Der Kampf um die Freiheit ist wichtig. Ich hoffe, dass die ganze Welt die Ukraine unterstützt. Ich habe großen Respekt und stehe hinter den Menschen.“