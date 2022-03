Hertha BSC: Ist Felix Magath die Rettung? Das sagen Ex-Spieler und -Kollegen

„Ich habe gedacht, dass es ein cleverer Schachzug von Fredi Bobic ist, der ganz genau weiß, was er tut. Du brauchst jetzt einen, der schnell analysiert und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Das kann Felix Magath. Er ist extrem erfahren und einer, der immer auf die Details achtet. Darauf kommt es jetzt an in den letzten acht Spielen“, sagt Hollerbach im Gespräch mit SPORT1.