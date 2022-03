"Nicht einfach, Nein zu Bayern zu sagen": Amine Adli von Bayer Leverkusen im Interview

Adli: Er steht immer hinter uns. In jedem Training sagt er uns, was wir gut machen, was wir schlecht machen. Er spricht mit jedem, dabei kommt ihm zugute, dass er so viele verschiedene Sprachen spricht. Es ist einfacher für jeden Spieler, in seiner eigenen Sprache zu sprechen, man braucht keinen Übersetzer. Das ist sehr gut für uns.