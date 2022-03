"Oh, wow, das passiert ja wirklich!"- Omar Richards blickt auf Anfangszeit beim FC Bayern München zurück

Zudem habe es einen Spieler gegeben, der sich in der Mannschaft besonders um ihn gekümmert habe: „Joshua Kimmich. Vom ersten Tag an bis heute. Er fragt nach, wie es mir geht, gibt mir Tipps, was ich verbessern kann. Das schätze ich sehr. Joshua ist wie ein großer Bruder für mich. Er versteht, dass es nicht so leicht ist, in ein fremdes Land zu ziehen, von einem kleinen Team zu einem der besten Klubs Europas zu wechseln.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)