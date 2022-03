SC Freiburg: Nils Petersen über Christian Streich, Champions League und die Zukunft

Nils Petersen: Man schämt sich so ein bisschen über die eigenen Alltagsprobleme. Man schläft mal schlecht oder steht mit dem falschen Bein auf und schlägt dann die Zeitung auf und denkt sich: „Krass, wie gut geht es einem eigentlich?“ Das ist kein Vergleich zu dem, was anderswo in der Welt gerade passiert. Auch wenn es ja gar nicht so weit weg ist. Es ist in unserer Nähe und auch die ersten Flüchtlinge sind in Freiburg eingetroffen. Das ist alles sehr präsent. Meine Oma ist dreimal unter Beschuss geraten und auf der Flucht gewesen. Die Erzählungen liegen so weit zurück. Jetzt ist die Angst wieder allgegenwärtig.