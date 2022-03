Bundesliga: RB Leipzig ist nach Sieg gegen Greuther Fürth auf Champions League-Kurs

Für Fürth-Coach Stefan Leitl fehle es an der Intensität, wie er betonte: „Wir waren nicht bereit, mit der letzten Energie vorneweg zu verteidigen. Ein paar individuelle Fehler haben zu Toren geführt, deshalb geht der Leipzig-Sieg in Ordnung. Es ist nicht diese Energie, die wir in den vergangenen zwei Wochen auf den Platz bekommen haben. So kannst du dann auch keine Spiele gewinnen.“