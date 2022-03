VfL Bochum will nach Becher-Skandal Wiederholungsspiel - wäre das gerecht? Voting

Als Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann am vergangenen Freitag nach knapp 70 Spielminuten an der Seitenlinie aus einer der vorderen Reihen von einem gefüllten Bierbecher am Kopf getroffen wurde, lag der VfL mit 0:2 hinten. (BERICHT: Spielabbruch in der Bundesliga)