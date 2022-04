Bayern-Boss Oliver Kahn im Doppelpass über Lewandowski und Haaland

... über die Situation bei den Bayern: „Ich wüsste nicht, wo ich etwas schöngefärbt habe. Ich bin der erste, den es immer noch richtig ankotzt, dass wir gegen Villarreal ausgeschieden sind. Ich weiß aber auch, dass es in diesem Geschäft relativ wenig Sinn macht, sich da in ein Jammertal zu begeben und alles zu beklagen. Ich bin in der Verantwortung und muss sofort in so einem Moment nach vorne schauen und alles aufrichten. Einlullen lassen wir uns schon gar nicht. Natürlich ist die Mannschaft enttäuscht, das sieht man nach so einem Spiel auch im Training. Natürlich zieht sich das über die nächsten Tage hin. Aber wir haben jetzt in Bielefeld ein extrem wichtiges Spiel für die Meisterschaft. Und es ist mein Job, daran zu denken. Natürlich war ich auch zutiefst enttäuscht. Manchmal muss man sehr schnell diese Trotzreaktion zeigen.“