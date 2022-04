Bundesliga: Am Wochende fert die Bundesliga den 2000. Spieltag ihrer Geschichte - Sport1 liefert Angeberwissen

Dagegen hatten die meisten Offensivabteilungen am 26. Spieltag 1989/90 und am 20. Spieltag 1998/99 geschlossen – es gab jeweils nur elf Tore in den neun Paarungen. Darunter war immerhin das Tor des Jahres 1999 von Bayerns Giovane Elber beim 4:0 in Rostock, fast von der Eckfahne.