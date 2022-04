Bundesliga: "Bayern sollte Lewandowski mit aller Macht halten" - Feulner spricht über Duell gegen Mainz

Feulner: Ja. Der Anspruch von Bayern München ist in der Champions League mindestens ins Halbfinale zu kommen, das haben sie verpasst. Man ist zudem aus dem Pokal ausgeschieden und am Ende bleibt eben „nur“ noch die Meisterschaft. Das ist in München natürlich zu wenig. Man hat auch gemerkt, dass sich die Mannschaft in dieser Saison erst finden und sich vielleicht auch an den Trainer (Julian Nagelsmann, d. Red.) gewöhnen musste. Sie hatten tolle Spiele, aber es gab auch immer wieder diese extremen Tiefs wie das 0:5 in Gladbach oder das 0:1 bei Villarreal, in denen man fast chancenlos war. Solche Auftritte will man beim FC Bayern nicht sehen.