Bundesliga: Fan-Wirbel bei Hertha nach Derby! Spieler müssen Trikots nach Pleite gegen Union ablegen

Hertha-Trainer Felix Magath versteht, dass die Fans enttäuscht sind. „Ein Derby in dieser Höhe zu verlieren und in der zweiten Halbzeit chancenlos zu sein, enttäuscht alle“, erklärte der 68-Jährige. Die Aktion werde der Situation allerdings nicht gerecht. „Es ist nicht so, dass die Spieler nicht wollen, aber sie haben gegen eine bessere Mannschaft verloren.“