Kevin-Prince Boateng doch noch nicht "fertig" Hertha BSC schafft Befreiungsschlag in Augsburg

Vor 28.533 Zuschauern war es für die Berliner erst der zweite Sieg in den vergangenen neun Spielen. Für die Mannschaft von Trainer Felix Magath war es zudem ein gelungener Auftakt in die „Wochen der Wahrheit“, in denen als nächstes die direkten Konkurrenten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld warten.