Bundesliga: Hertha BSC mit Befreiungsschlag bei Magath-Jubiläum

In der zweiten Hälfte drückte Stuttgart dann erwartungsgemäß auf den Ausgleich. Die größte Chance hatte Konstantinos Mavropanos in der 52. Minute. Der Grieche eroberte den Ball im Mittelfeld, setzte zu einem Solo über das halbe Feld an und kam im Hertha-Strafraum zum Abschluss. Der Ball wurde aber von dem heraneilenden Marc-Oliver Kempf, der erst im Winter von Stuttgart in die Hauptstadt gewechselt war, zur Ecke abgelenkt.