Bundesliga heute live: Union Berlin - Greuther Fürth im TV, Stream, Ticker

Doch auch nach den beiden tollen Spielen in Leipzig, im DFB-Pokal-Halbfinale unterlagen die Berliner in der Vorwoche unglücklich und in der Liga siegten sie drei Tage danach mit viel Leidenschaft, stimmt bei Union der Fokus. „Das war ein Wechselbad der Gefühle, ein bisschen Achterbahnfahrt. Ich glaube nicht, dass uns das zu Kopf steigt“, sagte Fischer.