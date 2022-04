Bundesliga: Marc Roca ist der langsamste Bundesligaprofi der Saison

Der Innenverteidiger feierte nach einer eineinhalbjährigen Zwangspause in dieser Saison sein Comeback und stand für die TSG Hoffenheim daraufhin fünfmal in Folge in der Startelf, ehe er durch Rückenprobleme wieder zurückgeworfen wurde und keine weiteren Minuten sammelte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)