BVB: Einzelkritik nach Spiel beim FC Bayern - Haaland neben sich, Reinier desolat

REINIER JESUS (bis 67.): Der Brasilianer durfte überraschenderweise von Beginn an ran. In seinem ersten Startelf-Einsatz blieb er allerdings total blass. Erschreckend: Reinier war nur 31 Mal am Ball und gewann 16 Prozent seiner Zweikämpfe. Er wird als Leih-Flop in die BVB-Geschichte eingehen. Nach der Saison wird der Offensivspieler die Borussia nach zwei Jahren zum Vergessen verlassen und zunächst wieder zu Stammverein Real Madrid zurückkehren. SPORT1-Note: 6 (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)