FC Bayern: Alphonso Davies hat Julian Nagelsmann erst nicht verstanden

„Ich habe als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette gespielt. Der Trainer hat in einem Interview gesagt, dass der Gegner einen schnellen Spieler eingewechselt hat, und wollte darauf reagieren. Ich habe versucht, auf einer Höhe mit dem Rest der Mannschaft zu bleiben, aber es ist nicht einfach, wenn du schauen musst, was deine Mitspieler machen, was dein Gegner macht und die Abwehrkette“, erklärte Davies in einem Interview mit ESPN.