FC Bayern - BVB: Letztes Duell zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland?

Unabhängig davon spricht vieles dafür, dass sich der aktuelle Weltfußballer und der, der es unbedingt werden will, nur noch einmal in der Allianz Arena aufeinandertreffen. The Last Dance sozusagen. Denn Haalands Abschied aus Dortmund ist so gut wie beschlossen, Manchester City im millionenschweren Wettbieten nach SPORT1-Informationen in der Pole Position.