Ilkay Gündogan exklusiv: So denke ich über Bayern, BVB und Liverpool

Gündogan: Ich kann die Diskussionen nicht wirklich nachvollziehen. Mats war noch nie der sprintstärkste Spieler, aber in Sachen Stellungsspiel, Zweikampfführung und Spieleröffnung ist er eine Klasse für sich. Ab einem bestimmten Alter baut man zwangsläufig ab, aber man verlernt nicht das Fußballspielen. Marco hat in dieser Saison fast so viele Scorerpunkte gesammelt wie Bundesligaspiele - das sagt eigentlich alles. Und er ist vor allem verletzungsfrei geblieben. Er hätte sicherlich noch erfolgreicher in seiner Karriere sein können, wenn er nicht so viel Pech gehabt hätte. Beide sind Spieler, die der Mannschaft durch ihre Klasse und Erfahrung in hitzigen und entscheidenden Spielen die nötige Ruhe verleihen können.