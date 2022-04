FC Bayern - BVB: Bayern München in der Einzelkritik - drei Stars ragen heraus

JOSHUA KIMMICH (bis 90.): Knüpfte spielerisch an seine gute Leistung in Bielefeld an, bestach durch Ballsicherheit. Verschuldete allerdings mit seinem Foul an Reus kurz nach der Pause den Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des BVB führte. SPORT1-Note: 3,5