Felix Magath setzt auf ungewöhnliche Methoden - mit Medizinbällen hat es nichts zu tun

Nach der Analyse-Arbeit stand dann übrigens wohl doch noch eine körperlich anspruchsvollere Einheit an: Die Mannschaft wurde für eine Stunde zum Laufen geschickt. Beachtlich: Als am Montag die Übungen mit Ball anstanden, war der 68-jährige Magath voll mittendrin - und demonstrierte mit der Kugel am Fuß mehrfach selbst, was er sich vorstellt.