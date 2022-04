Konrad Laimer: Heiß begehrt beim FC Bayern & BVB - das zeichnet den Star von RB Leipzig aus

Im Mittelfeld-Zentrum stopfte Laimer alle Löcher, eroberte Bälle recht tief und fand immer wieder Räume zum Kontern. So wie beim 1:0, als er Emre Can auf der linken Seite so unermüdlich attackierte, dass er den Ball leichtfertig verlor. Gedankenschnell zog Laimer diagonal in den Dortmunder Sechzehner, nahm den perfekten Steckpass von Nkunku auf und chippte diesen gefühlvoll über BVB-Keeper Gregor Kobel zum 1:0 ein.