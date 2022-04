Martin Schmidt: Sportdirektor von Mainz 05 ordnet im Interview die Lage ein

Martin Schmidt: Ich habe das Gefühl, dass ich in Mainz an einem Ort bin, an dem ich gut arbeiten kann und mich auch sehr wohl fühle. In meinen insgesamt zwölf Jahren hier hat sich meine Rolle häufiger verändert. Ich habe als Trainer im Jugendbereich begonnen und war später Cheftrainer der Profis. Danach habe ich den Verein verlassen, um auch bei anderen Klubs Erfahrungen zu sammeln. Später bin ich in der Rolle als Sportdirektor zurückgekehrt. Der Aspekt der zusätzlichen Erfahrung ist natürlich wichtig. Aber auch die Zusammenarbeit mit Christian Heidel und Bo Svensson passt sehr gut. Wir bringen allesamt die Identifikation mit Mainz mit. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)