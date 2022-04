Matthias Ginter: So kam es zum Bruch mit Borussia Mönchengladbach und Max Eberl

Matthias Ginter: In drei der zurückliegenden vier Spiele sind wir jeweils in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, das hat uns auf den richtigen Weg gebracht. Damit hat es sich generell besser angefühlt und leichter gespielt. Zudem haben wir in den vier Spielen nur ein Gegentor bekommen und dreimal zu Null gespielt. Ein entscheidender Punkt dafür war, dass wir stabiler waren und so gut wie nichts zugelassen haben. Dennoch war natürlich noch nicht alles perfekt, das hat man auch gesehen.