Bochum: Nach Roter Karte - Reis klärt Schiris in Kabine auf

Reis war in der 69. Minute von Schiedsrichter Karsten Stegemann (Niederkassel) auf die Tribüne geschickt worden. In der Szene zuvor hatte VfL-Mittelfeldspieler Konstantinos Stafylidis nach einem Foul am Freiburger Doppeltorschützen Rolland Sallai die Rote Karte gesehen.