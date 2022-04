Oliver Kahn reagiert auf Watzke-These - und widerspricht in Teilen

Was den Vorstandsvorsitzenden zuversichtlich stimmt? „Wir stehen im Fünf-Jahres-Ranking der UEFA momentan auf Platz 1. Wir haben in den letzten Jahren verglichen mit anderen europäischen Topklubs immer überperformt, was die sportlichen Erfolge im Vergleich zu den finanziellen Voraussetzungen betrifft“, sagte der einstige Weltklasse-Torhüter im Interview mit der Sport Bild.