RB Leipzig: Willi Orban im Interview über Nagelsmann, Tedesco und seine Karriere

Willi Orban: Stimmt, mittlerweile ist es nicht mehr normal, so lange in einem Verein zu sein. Es hat bei RB Leipzig einfach immer gepasst. Ralf Rangnick hat mich damals mit seinen Plänen und seiner Vision überzeugt, auch wenn wir zuerst in der 2. Liga um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen mussten. Und die Umsetzung hat dann ja auch geklappt. Im Jahr darauf wurden wir Vizemeister und haben schließlich in der Champions League gespielt. Das war sensationell. Ich konnte mich sehr gut etablieren und die Entwicklung des Klubs ging einher mit meiner Entwicklung. Es gab daher nie einen Grund für einen Vereinswechsel. Es war bisher eine einzige Erfolgsgeschichte.