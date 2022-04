Teure Transfers des BVB seit 2015: rentabel oder Geldverschwendung?

In 101 Pflichtspieleinsätzen bringt Hazard es auf 17 Tore und 21 Vorlagen, zudem gewann er den Pokal 2021 und den Superpokal 2020. An seine 46 Tore und 44 Assists in 182 Einsätzen bei Borussia Mönchengladbach, kommt der Belgier in Dortmund aber wohl nicht heran.