Bundesliga: Zoller vor Comeback beim VfL Bochum

„Er macht einen sehr guten Eindruck. Er geht in die Zweikämpfe, hat keine Angst, wird den Rückstand noch weiter aufholen. Die Gedanken gehen in die Richtung, ihn Sonntag erstmals wieder in den Kader zu nehmen“, sagte VfL-Coach Thomas Reis vor dem Sonntagsheimspiel gegen Champions-League-Aspirant Bayer Leverkusen.