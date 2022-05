Bei diesen U17-Talenten schaut auch der FC Bayern genauer hin - Dennis Seimen, Tom Bischof, Laurin Ulrich, Dzenan Pejcinovic, Maurice Krattenmacher

Der 16-Jährige spielt bereits für die U19 des VfB und gilt als eines der größten, wenn nicht sogar als das größte Torwart-Talent in Deutschland. Wie aus dem Stuttgarter Umfeld zu hören ist, halten die Nachwuchschefs um NLZ-Leiter Thomas Krücken sehr viel von Seimen und trauen ihm zu, in nicht allzu ferner Zukunft fest in den Profi-Kader aufzurücken.