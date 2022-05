Bundesliga: Bobic selbstkritisch über Saison mit Hertha BSC: "Haben Fehler gemacht"

Hertha hatte am vergangenen Montag erst in der Relegation gegen den Hamburger SV die Klasse gehalten. In Pal Dardai, Tayfun Korkut und Felix Magath betreuten das Team in nur einer Saison drei Trainer. "Eine persönliche Niederlage für mich ist, dass wir drei Trainer brauchten, um die Saison zu retten", so Bobic.