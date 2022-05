Bundesliga: André Breitenreiter übernimmt bei TSG Hoffenheim

Nun ist es also doch die Rückkehr in die Bundesliga geworden. Dort soll er Hoffenheim nun wieder auf Kurs bringen. Der Verein hatte unter Hoeneß in den letzten Spielen noch das internationale Geschäft verspielt, was bei Dietmar Hopp zu Verärgerung geführt hatte. Über die Entlassung sagte er: „Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass wir Konsequenzen ziehen mussten auf der Trainerposition und darüber hinaus.“