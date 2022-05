Bundesliga: Gladbach-Fans feiern BVB-Trennung von Marco Rose

„Ein Jahr, nachdem unsere Borussia für den ‚großartigen‘ Marco Rose in seinen Augen mindestens eine Nummer zu klein war, als er seinen Worten eines gemeinsamen Aufbaus, quasi einer Ära Rose beim VfL, mal so absolut gar keine Taten folgen ließ, ein Jahr also, nachdem er uns schmachvoll und schändlich im Stich ließ, ist sein neues Lebensprojekt auch gescheitert“, so der Gladbacher Supporters Club.