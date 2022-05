Bundesliga: Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05, 1:2 (1:1)

Karim Onisiwo bediente Silvan Dominic Widmer, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Davie Selke beförderte das Leder zum 1:1 der Hertha in die Maschen (49.). Kurz darauf bereitete Anton Stach das 2:1 von Mainz durch Stefan Bell vor (80.). Letzten Endes ging der 1. FSV Mainz 05 im Duell mit Hertha BSC als Sieger hervor.