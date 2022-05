Bundesliga: Tops und Flops der Saison - Freiburg und Hertha BSC am häufigsten genannt

Für immerhin noch 31,5 Prozent ist Borussia Dortmund eine Enttäuschung. Zwar konnte man in der Liga wieder Platz zwei erreichen, in den Pokalwettbewerben schied man hingegen schon früh und teils blamabel aus. Auch der VfB Stuttgart ist in den Top Fünf der Enttäuschungen der Saison vertreten. Trotz des Last-Second-Treffers für den Klassenerhalt am letzten Spieltag sind 23 Prozent der Fans enttäuscht von der Leistung der Stuttgarter.