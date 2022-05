Bundesliga: Wechselt Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach zum BVB? Das ist dran

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 28 geht es um den bevorstehenden Wechsel von Erling Haaland zu Manchester City. Außerdem: Sturm-Talent Adam Hlozek soll mit Berater Pavel Paska bereits am Prager Flughafen auf dem Sprung nach Dortmund gesichtet worden sein. Stimmt das? Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ bringt Klarheit. Er ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.