BVB: Karim Adeyemi schon in Dortmund - Transfer vor Abschluss

Nachdem die Schwarzgelben Torjäger Erling Haaland am Montag freigestellt hatten, um seinen Wechsel zu Manchester City einzutüten, landete am Dienstag Wunsch-Neuzugang Karim Adeyemi in Dortmund. Sky erwischte den deutschen Nationalspieler am Flughafen, wie Aufnahmen des TV-Senders zeigen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)