BVB: Hoeneß "nicht überrascht", Reus traurig - die Reaktionen zum Rose-Aus

Hoeneß äußerte sich auch zu Terzic, der laut Sky Favorit auf die Nachfolge Roses in Dortmund ist. Dieser habe „am Ende der letzten Saison bewiesen, dass er die Mannschaft gut führen kann. Ich halte viel von ihm. Hoeneß ergänzte: „Er wird sicherlich auch die große Unterstützung der Fans haben. Die hatte Marco Rose ja nicht so sehr, von Anfang an, weil Terzic ja zum Ende der Saison die eigentlich guten Erfolge hatte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)