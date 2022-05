Eintracht Frankfurt: "Hätte das Doppelte verdienen können" - Hinteregger schlug Angebot aus

Zwar habe es vom Verein keine klare Ansage gegeben, dass Hinteregger den Verein verlassen muss, dennoch gab es einige Signale in diese Richtung. „Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: ‚Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben‘, ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst.“