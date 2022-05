FC Bayern: Didi Hamann teilt gegen Joshua Kimmich aus - "nicht bereit, sich zu opfern"

Ex-FCB-Profi Hamann macht Kimmichs Spielweise als einen der Gründe für die schwachen Spiele der Münchner in der jüngeren Vergangenheit aus. „Kimmich ist kein Zerstörer. Er will offensiv Akzente setzen, müsste aber für Stabilität und die Balance sorgen. Diese Kernaufgabe erfüllt er nicht“, schrieb Hamann in einer Kolumne im kicker.