FC Bayern: "Frechheit, Amateuraktion"! Sandro Wagner mit scharfer Kritik an Tanguy Nianzou

Der Patzer in der neunten Minute war dabei laut Wagner auch nicht der erste Fehler Nianzous in der Partie: „Nianzou, natürlich das zweite Mal eine Frechheit, wie er zum Ball geht“, meinte Wagner, der selbst einst für den FCB spielte. In Minute sechs hatte sich Nianzou bereits eine unnötige Gelbe Karte abgeholt, laut Wagner fürs Ball-Wegschlagen nach einem Foul. Der Kommentar des Ex-Profis dazu: „Absolute Amateuraktion.“