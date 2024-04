BVB: Ziehsohn Ricken? Basler hat Watzke im Verdacht

BVB-Beben: Macht es Watzke wie Hoeneß?

Lars Ricken tritt in Dortmund ein wenig überraschend die Nachfolge von Hans-Joachim Watzke als Geschäftsführer an. Mario Basler hat einen klaren Verdacht, wer hinter der Beförderung steckt und lässt kein gutes Haar an Ricken.