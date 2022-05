FC Bayern: Manuel Neuer verlängert Vertrag nach Thomas Müller

„Wir sind sehr glücklich, dass Manuel Neuer bis 2024 bei uns verlängert hat“, sagt Salihamidzic nun: „Manuel spielt seit 2011 beim FC Bayern, er ist unser Kapitän, er ist über so viele Jahre hinweg der beste Torwart der Welt und natürlich einer unserer Schlüsselspieler. Wir wollen auch in den kommenden Jahren in allen Wettbewerben erfolgreich sein. Manuel ist auf dem Platz und außerhalb des Platzes unser großer Rückhalt. Er wird weiterhin einen gewichtigen Anteil daran haben, dass wir unsere Ziele erreichen können.“